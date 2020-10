Blick auf die Thüringer Landesgründung

Blick in die Wanderausstellung „Die Thüringer Landesgründung 1920“ – hier bei der Eröffnung im August in Nordhausen mit Vereinsgeschäftsführer Stephan Zänker und Oberbürgermeister Kai Buchmann (von links).

Die Wanderausstellung „Die Thüringer Landesgründung 1920“ kann vom 13. bis 31. Oktober im Atrium besichtigt werden. Erstellt wurde sie vom Verein Weimarer Republik, dessen Geschäftsführer Stephan Zänker den Hintergrund in Erinnerung rief. Vor 100 Jahren erreichte Thüringen zum ersten Mal in der Neuzeit eine politische Einheit: Am 1. Mai 1920 schlossen sich sieben Kleinstaaten zu einem Land zusammen. Diese bahnbrechende Neuordnung erfolgte kurz nach dem Ersten Weltkrieg, inmitten einer politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisensituation. „Umso mehr verdient dieses heute weithin unbekannte Ereignis eine stärkere Würdigung in der Öffentlichkeit“, betonte Zänker.

Diesem Ziel dient die multimediale Wanderausstellung. Sie besteht aus einem Kinokubus, in dem ein Kurzfilm über die Landesgründung zu sehen ist. Außerdem sind Dokumente, historische Fotos und weitere Exponate aus der damaligen Zeit enthalten, die die Schritte auf dem Weg zur Landesgründung spiegeln. An den auffälligen Außenflächen informiert zusätzlich ein Zeitstrahl über die wichtigsten Ereignissen. Hinzu kommen zwölf Tafeln zu den Teilstaaten sowie zur Entwicklung Thüringens bis zur Neugründung 1990.

Eröffnung: Dienstag, 13. Oktober, 10.30 Uhr; Erdgeschoss Atrium