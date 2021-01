Der sogenannte Panzerblitzer, hier bei einem Einsatz in der Ettersburger Straße, ist derzeit in der Asbachstraße stationiert.

Weimar Bis voraussichtlich Ende Januar werden Raser in der Asbachstraße fotografiert

Blitzer bleibt am Bauhausmuseum in Weimar

Eine weitere Woche lang soll der semstationäre Blitzer der Stadt in der Asbachstraße Raser fotografieren. Das Gerät steht seit dem 15. Januar im Bereich des Zebrastreifens hinter dem Bauhaus-Museum in Richtung Bertuchstraße. Dort gilt Tempo 30. Nach Informationen der Stadtverwaltung bleibt der sogenannte Panzerblitzer voraussichtlich bis zum 31. Januar an diesem Standort. Wie immer sei bei Bedarf eine kurzfristige Umsetzung möglich.