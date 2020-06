Die Semistation bei einem ihrer letzten Einsätze in der William-Shakespeare-Straße in Weimar auf Höhe der Pestalozzischule.

Blitzer in der Shakespearestraße

Durch den Städtischen Ordnungsdienst wird die semistationäre Einrichtung, der sogenannte Panzerblitzer, in der kommenden Woche in der Shakespearestraße aufgestellt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. In der Straße mit zwei Schulen und einem Kindergarten solle er der Schulwegsicherung dienen. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien jederzeit möglich, hieß es.