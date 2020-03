Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blitzer kommt nach Possendorf

Auf Bitte der Ortsteilbürgermeisterin von Possendorf ändert die Stadtverwaltung ihre Standortplanung für ihren semistätionären Blitzer. Er soll in der kommenden Woche mitten in Possendorf stehen. Besonders am Dorfplatz neben der Kirche, wo sich auch die Bushaltestelle befindet, beklage der Ortsteil hohe Geschwindigkeiten von manchen Verkehrsteilnehmern, sagte Bürgermeister Ralf Kirsten am Dienstag zur Begründung. „Es ist jedoch ein Irrtum, die Straßenverkehrsordnung als unverbindliche Empfehlung anzusehen.“ – In dieser Woche steht der sogenannte Panzerblitzer am DRK-Seniorenheim in der Karl-Haußknecht-Straße.