Von der Steubenstraße wechselt der Panzerblitzer kommende Woche in die Kromsdorfer.

Weimar. Die Semistation soll in der Kromsdorfer Straße die Geschwindigkeit überwachen.

Blitzer nun an einer Weimarer Berufsschule

Schon wieder wechselt die semistationäre Einrichtung ihren Standort in Weimar. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert. Der Einsatzort des Panzerblitzers soll in der kommenden Woche die Kromsdorfer Straße sein. Der Städtische Ordnungsdienst werde die Semistation auf Höhe der Grone-Berufsschule aufstellen, hieß es am Donnerstag. Wie immer gilt bei diesen Ankündigungen der Stadt: „Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen sind jederzeit möglich.“