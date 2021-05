Blitzer zieht nach Schöndorf

Die Stadt Weimar blitzt in der neuen Woche in der Ernst-Busse-Straße in Schöndorf.

Weimar. Weimars semistationärer Blitzer zieht in die Ernst-Busse-Straße, um dort an der Berufsschule für Verkehrssicherheit zu sorgen..

Der semistationäre Blitzer zieht um und steht von Montag, 3. Mai, an für eine Woche in Schöndorf. An der Ernst-Busse-Straße sorgt der sogenannte Panzerblitzer auf Höhe der Berufsschule/Fußgängerüberweg eine Woche lang für das Einhalten von Tempo 30. Als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen könne der semistationäre Blitzer nach Angaben aus der Stadtverwaltung jedoch kurzfristig an einem anderen Ort aufgestellt werden.