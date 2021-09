Nach ihrem Einsatz in der Bodelschwinghstraße zieht die semistationäre Einrichtung (Panzerblitzer) zur Schulwegsicherung an die Belvederer Allee um.

Blitzereinsatz an Belvederer Allee in Weimar

Weimar. Semistationäre Einrichtung soll ab 13. September Schulweg für internationale Schule absichern.

Nach dem Einsatz an der Fürnbergschule zieht die semistationäre Blitzer-Einrichtung für die Schulwegsicherung an die Belvederer Allee um. Sie soll ab 13. September Raser im 30er-Bereich samt Zebrastreifen an der internationalen Schule ertappen. Wie immer kann der Blitzer bei Bedarf kurzfristig umziehen.