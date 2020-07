Tannroda. Was einheimische Landwirtschaftsbetriebe zur Blütenvielfalt als Insektenfutter in der Region beitragen

Blühende Landschaften im Ilmtal

Blühende Landschaften – viele denken bei diesen Worten an den früheren Bundeskanzler und die folgenden Jahre. Aber es gibt sie wirklich. Landwirten auch im Weimarer Land ist das zu verdanken. Zum Beispiel am Ilm-Radweg zwischen Kranichfeld und Tannroda: Hier wurden vom Agrarunternehmen Tannroda eG zur Unterstützung der Insektenvielfalt mehrere Blühflächen angelegt.

Zur Zeit blüht dort Phacelia, auch Bienenweide genannt. In der Mischung sind es außerdem Sonnenblumen, Wicke und weitere „Futterpflanzen“ für Biene und Co., so dass dort über einen langen Zeitraum immer etwas blüht.

Am Radweg sind auch Informationen über die Umweltleistung eines Weizenfeldes zu finden. Die Landwirtschaft produziert nicht nur Methan als Ozonkiller – es wird auch Sauerstoff freigesetzt.

Am Stausee Hohenfelden hat die Agrargenossenschaft Bad Berka Sonnenblumen angebaut, auch in Tannroda stehen fünf Hektar im Feld. Sie erfreuen mit ihren Blüten nicht nur Insekten.

Welches Potenzial an Wildkrautsamen im Boden steckt, konnte in Tannroda auf einem Rapsfeld in Richtung Thangelstedt betrachtet werden. Kornblumen soweit das Auge reicht. Auch auf anderen Feldern gibt es größere Flächen von Kornblumen, weil nicht so viel Pflanzenschutz betrieben wird, wie machbar wäre. Eine andere Blühpflanze ist die Erbse. In vielen Betrieben als Körnerfuttererbse zum Mähdrusch angebaut, wird sie für „Verbraucher“ als Grünerbse interessant.

Es ist ein trauriges Zeichen, wie wenig von manchen Leuten fremdes Eigentum und die Arbeit der Landwirte geachtet wird. Pflege der Landschaft durch Nutzung – das ist ein Leitsatz, über den mehr gesprochen werden sollte. Miteinander statt übereinander.

Blühwiesen statt Grasflächen gibt es an mehreren Stellen in der Ortslage Tannroda zu sehen, angelegt und gepflegt durch engagierte Bürgerinnen und Bürger.

Der Autor Karl-Otto Schreivogel ist ehemaliger Ortsbürgermeister von Tannroda.