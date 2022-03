„Blueprint. Edition“ zeigt regionale Künstler in der VR-Bank Weimar

Weimar. Mit „Metamorphosen“ von Inge Gabriel startet die Ausstellungsreihe des Galerieverlags „Blueprint. Edition“ am Dienstag, 8. März, um 17 Uhr in die nächste Runde.

Die Ausstellungsreihe des Galerieverlags „Blueprint. Edition“ mit regionalen Künstlern in der VR Bank geht in die zweite Runde. Die Vernissage für die Ausstellung „Metamorphosen“ von Inge Gabriel findet am Dienstag, 8. März, um 17 Uhr in der zweiten Etage des Gebäudes statt. Im Fokus der Ausstellung steht der Wandel von Mensch und Natur. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter: galerieverlag@blueprint-edition.de. Die Werke der Künstlerin sind noch bis 10. Mai in der VR Bank Weimar zu sehen.