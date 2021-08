Blut spenden im Weimarer Land und Leben retten

Der mobile Blutspendedienst des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl hofft in dieser Woche in Sachsenhausen und in Nohra auf viele Spender.

Blut spenden hilft Leben zu retten. Da Blut nicht künstlich herstellbar ist, werden in Deutschland täglich 15.000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt. Durch Blutspenden haben viele Patienten überhaupt erst eine Überlebenschance zum Beispiel nach einem Unfall Die nächsten Gelegenheiten zum Blut spenden, gibt es im Weimarer Land mit dem Institut für Transfusionsmedizin Suhl am Montag, 16. August, 16.30 bis 19 Uhr in Sachsenhausen in der Gaststätte „Zu den Kastanien“ sowie am Donnerstag, 19. August, 17 bis 20 Uhr, in Nohra im Spartenheim, Am Sperlingsberg.