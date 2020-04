Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blut spenden, rettet Leben

Zur Blutspende ruft der DRK-Blutspende-Dienst in Weimar wieder am Dienstag, 5. Mai, 16 bis 19.30 Uhr, im Mon Ami auf. Auch in Zeiten des Coronavirus (Covid-19), benötige das DRK Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können.