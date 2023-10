Blutige Auseinandersetzung: Polizei in Weimar stoppt Streit im Auto

Weimar. Weil eine Frau um Hilfe rief, verständigte ein Zeuge die Polizei. Sie blutete aus der Nase. Was die Polizei wenig später herausfand:

Am Dienstagnachmittag rief ein Zeuge die Polizei. Während eines Spaziergangs fuhr ein Auto an ihm vorbei, in dem eine Frau um Hilfe rief. Diese blutete zudem aus der Nase.

Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten das beschriebene Fahrzeug kurze Zeit später in Kromsdorf. Die Frau sei freiwillig im Fahrzeug des einschlägig bekannten Mannes gewesen. Im Verlauf der Fahrt kam es jedoch zum Streit zwischen ihnen.

Der Fahrer schlug der Frau mit der Faust ins Gesicht. Diese wehrte sich und schlug ebenfalls zu, während ihre Nase zu bluten begann. Zudem war einer ihrer Zähne abgebrochen. Die heftige Auseinandersetzung endete für den Mann mit einem Einriss am Ohr, der stark blutete.

Beide erhielten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Fahrer hatte zudem keinen gültigen Führerschein und saß mit 1,15 Promille am Steuer des Autos. Die Frau war ebenfalls alkoholisiert.

