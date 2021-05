Blutiger Ausklang des Männertags in Weimar: Ein Verletzter nach vermuteter Messerstecherei

Die Polizei erhielt gegen 20.30 Uhr die Mitteilung, dass es in einer Gartenanlage in der Damaschkestraße zu einer Messerstecherei gekommen ist. Die Lage vor Ort ist zunächst unklar.

Am Abend des Männertags kam es in Weimar zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Polizei erhielt gegen 20.30 Uhr die Mitteilung, dass es in einer Gartenanlage in der Damaschkestraße zu einer Messerstecherei gekommen ist. Mehrere Einsatzfahrzeuge und Beamte eilten an den Einsatzort. Zudem wurde auch ein Rettungswagen alarmiert. Vor Ort gab eine verletzte Person, welche im Rettungswagen versorgt wurde. Anschließend kam die Person in das Klinikum Weimar.

Aufgrund der unübersichtlichen Lage und vermutlich mehrerer flüchtender Personen wurden weitere Polizeikräfte hinzugezogen, darunter auch zivile Kräfte. Durch die Beamten wurden die Personalien aller beteiligten Personen aufgenommen und Teile der Gartenanlage durchsucht. Dabei waren die Einsatzkräfte zum Teil mit Maschinenpistolen und einem ballistischem Schutz ausgerüstet.

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Vermutliche Messerstecherei in Weimar Die Polizei erhielt gegen 20.30 Uhr die Mitteilung, dass es in einer Gartenanlage in der Damaschkestraße zu einer Messerstecherei gekommen ist. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Mehrere Einsatzfahrzeuge und Beamte eilten an den Einsatzort. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Zudem wurde auch ein Rettungswagen alarmiert. Vor Ort gab eine verletzte Person, welche im Rettungswagen versorgt wurde. Anschließend kam die Person in das Klinikum Weimar. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Aufgrund der unübersichtlichen Lage und vermutlich mehrerer flüchtender Personen wurden weitere Polizeikräfte hinzugezogen, darunter auch zivile Kräfte. Foto: Johannes Krey



Vermutliche Messerstecherei in Weimar Durch die Beamten wurden die Personalien aller beteiligten Personen aufgenommen und Teile der Gartenanlage durchsucht. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Durch die Beamten wurden die Personalien aller beteiligten Personen aufgenommen und Teile der Gartenanlage durchsucht. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Was genau vor Ort geschah ist derzeit noch ungewiss. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Am Abend des Männertags kam es in Weimar zu einem größeren Polizeieinsatz. Foto: Johannes Krey



Vermutliche Messerstecherei in Weimar Die Ermittlungen der Polizei laufen. In einem nahegelegenen Garten wurden Blutspuren gefunden. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Die verletzte Person verließ nach Ankunft in der Klinik diese in unbekannte Richtung. Weitere beteiligte und umherstehende Personen konnten sich an nichts erinnern. Foto: Johannes Krey

Vermutliche Messerstecherei in Weimar Die verletzte Person verließ nach Ankunft in der Klinik diese in unbekannte Richtung. Weitere beteiligte und umherstehende Personen konnten sich an nichts erinnern. Foto: Johannes Krey



Was genau vor Ort geschah ist derzeit noch ungewiss. Die Ermittlungen der Polizei laufen. In einem nahegelegenen Garten wurden Blutspuren gefunden. Diese wurden durch die Kriminalpolizei gesichert. Die verletzte Person verließ nach Ankunft in der Klinik diese in unbekannte Richtung. Weitere beteiligte und umherstehende Personen konnten sich an nichts erinnern.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region