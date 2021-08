Blutspende am Donnerstag in Nohra

Nohra. Am Donnerstag sind die Freiwilligen zum Spenden im Spartenheim aufgerufen.

Seinen nächsten Blutspende-Termin im Weimarer Land bietet das Institut für Transfusionsmedizin aus Suhl in dieser Woche an. Das Angebot richtet sich diesmal vor allem an Spender im Grammetal: Am Donnerstag, 12. August, macht ein mobiles Team im Spartenheim in Nohra (Am Sperlingsberg) Station. Von 17 bis 20 Uhr können sich die Spendenwilligen dort einen halben Liter des dringend benötigten Lebenssaftes abnehmen lassen.