Das Institut für Transfusionsmedizin ist regelmäßig in Neumark zu Gast.

Blutspende am Montag in Neumark

Neumark. Ein mobiles Team des ITM aus Suhl kommt am Montag nach Neumark.

Seinen nächsten Blutspendetermin im Landkreis Weimarer Land bietet das Institut für Transfusionsmedizin (ITM) aus Suhl am kommenden Montag, dem 25. Oktober, an. Ein mobiles Team des Instituts macht Station im Untergeschoss der Stadtverwaltung von Neumark (Am Alten Gutshof 1). Im Zeitraum von 16.30 bis 19 Uhr haben alle Spendenwilligen im Nordkreis die Möglichkeit, sich hier einen halben Liter des dringend benötigten Lebenssaftes abnehmen zu lassen.