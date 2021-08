Blutspende am Montag in Sachsenhausen

Sachsenhausen. Am Montag, 16. August, gibt es in der Sachsenhausener Gaststätte „Zu den Kastanien“ einen Blutspende-Termin.

Einen Blutspende-Termin bietet das Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITM) zu Beginn der kommenden Woche im Nordkreis des Weimarer Landes an. Ein mobiles Team macht am Montag, 16. August, in der Gaststätte „Zu den Kastanien“ in Sachsenhausen (Pfarrgasse 34) Station. Von 16.30 bis 19 Uhr haben Spendenwillige dort die Möglichkeit, sich einen halben Liter des Lebenssaftes abnehmen zu lassen.