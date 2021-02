Blutspende in Buttelstedts Ratssaal

Die nächste Gelegenheit, im Norden des Weimarer Landes Blut zu spenden, bietet das Suhler Institut für Transfusionsmedizin am Montag, 15. Februar, in Buttelstedt. Der Spendedienst macht hier wie alle Vierteljahre im Rathaussaal Station. Hilfsbereite Menschen sind von 16 bis 19 Uhr willkommen. Aufgrund der weiterhin geltenden Corona-Bestimmungen werden die Spender auch diesmal von den Frauen des Förderkreises „Krebs, Fasch und Kirche Buttelstedt“ mit Essen zum Mitnehmen versorgt. Darüber hinaus sind die Infektionsschutz-Maßnahmen auch in Buttelstedt obligatorisch: Spender haben beim Betreten und während des Aufenthaltes im Saal eine medizinische Maske zu tragen. Am Eingang werden die Hände desinfiziert und Fieber gemessen. Ausgeschlossen ist, wer Krankheitssymptome zeigt oder in den vergangenen zwei Wochen Kontakt zu Infizierten hatte.