Zur Blutspende des DRK öffnet sich am 7. Mai Kranichfelds Regelschule.

Blutspende in Kranichfelds Schule

Kranichfeld. Das DRK hofft am 7. Mai auf zahlreiche Blutspender in Kranichfeld.

Die nächste Gelegenheit, im Weimarer Land Blut zu spenden, bietet das Deutsche Rote Kreuz am kommenden Freitag, 7. Mai, in Kranichfeld. Der Spendedienst macht dann in der Regelschule „Anna Sophia“ Station. Hilfsbereite Menschen sind dort von 15.30 bis 19 Uhr willkommen. Wie bei allen Blutspendeterminen des DRK ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht.