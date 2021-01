Am Montag, 11. Januar, ist ein DRK-Team ab 16 Uhr im Kromsdorfer Kulturhaus zu Gast.

Blutspende-Termin in Kromsdorf

Der mobile Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet in der kommenden Woche einen Termin im Weimarer Land an. Am Montag, 11. Januar, ist ein DRK-Team ab 16 Uhr im Kromsdorfer Kulturhaus zu Gast. Sowohl erfahrene Spender als auch Neueinsteiger, welche die Voraussetzungen erfüllen, haben hier die Möglichkeit, sich einen halben Liter des dringend benötigten Lebenssaftes abnehmen zu lassen.



11. Januar, 16 bis 19 Uhr, Kulturhaus Kromsdorf, Weimarische Str. 36b