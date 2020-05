Weimar. Am Freitag kann man in Weimar Blut spenden

Blutspende-Termin in Weimar-West

Einen Termin zur Blutspende hat der Blutspendedienst des Instituts für Transfusionsmedizin (ITS) Suhl für diese Woche in Weimar angekündigt. Demnach sind potenzielle Lebensretter am Freitag im Bürgerzentrum Weimar-West in der Prager Straße willkommen.

Freitag, 22. Mai, 15 bis 17 Uhr, Prager Straße 5