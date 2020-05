Sowohl in Taubach als auch in Kranichfeld erwartet der Blutspendedienst Suhl Spender.

Blutspende-Termine in Stadt und Kreis

Zwei Blutspende-Termine hat der Blutspendedienst Suhl für die kommende Woche in der Region angekündigt. Potenzielle Lebensretter sind demnach am Dienstag, 2. Juni, 17 bis 19 Uhr im Taubacher Vereinshaus willkommen, ebenso am Donnerstag, 4. Juni, 15.30 bis 18 Uhr im Kranichfelder Jugendclub.