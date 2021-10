Bodo Wartke ist erkrankt

Weimar. Wegen Erkrankung muss Bodo Wartke sein Konzert am 30. Oktober in der Weimarhalle absagen.

Leider muss auch der dritte Termin für das Konzert mit Bodo Wartke in der Weimarhalle verschoben werden. Der Künstler ist erkrankt, so dass er am Samstag, 30. Oktober, nicht mit seinem Programm „Wandelmut“ auftreten kann. Neuer Termin ist 23. Oktober 2022. Die Karten vom 30. Oktober und von den beiden anderen ausgefallenen Terminen behalten ihre Gültigkeit. Wer an dem neuen Termin nicht kann, wendet sich an seine Vorverkaufsstelle.