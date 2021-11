Bonhoeffer-Abend mit Musik in der Kirche Weimar-Schöndorf

In die katholische Kirche Schöndorf wird der musikalisch-literarische Abend zur Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer verlegt.

Weimar. An den Menschen, Theologen und Musiker Dietrich Bonhoeffer erinnert ein Abend in der katholischen Kirche in Schöndorf.

Zu einem musikalisch-biografischen und literarischen Abend in Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer lädt der Glockenhof an der Edith-Stein-Straße 1 in Schöndorf am Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr, ein. Manuel Klein trägt Bonhoeffer-Texte vor. Ursula Huhn erzählt aus seinem Leben und aus der Welt seiner Gedanken und seines Glaubens. Musikalische Akzente werden mit Orgelmusik gesetzt. Die Veranstaltung findet aus bekannten Gründen in der benachbarten Kirche unter Beachtung der Abstandsregeln und mit Maskentragen auf dem Weg zum Sitzplatz statt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, bringe bitte einen aktuellen Test mit oder teste sich am Eingang. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Es ist eine Anmeldung erforderlich.

info@glockenhof-weimar.de