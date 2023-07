Bossa-Klänge im Weimarer C-Keller

Weimar. Das Weimarer Trio „Ministry Of Affection“ bestreitet den Jazz-Montag im C-Keller.

Heimspiel für „Ministry Of Affection“: Das Weimarer Trio bestreitet am Montag, 24. Juli, den traditionellen Jazzabend zum Wochen-Einstieg im C-Keller der Kulturstadt (Markt 21). Der Trompeter Max Verclas, der Schlagzeuger Christian Schmidt und Gitarrist Robert Griese studieren an der Musikhochschule „Franz Liszt“. In ihrem Bandprojekt spielen sie sowohl Eigenkompositionen als auch Bossa-Klassiker und huldigen dabei Vorbildern wie Kenny Wheeler, Shai Maestro oder auch Chet Baker. Die Zuhörer dürfen sich auf luftige Klang-Ästhetik und improvisationsreiches Zusammenspiel freuen. Einlass ist ab 21 Uhr, der Eintritt wie immer frei, die Musiker erbitten eine kleine und natürlich freiwillige Kollekte.