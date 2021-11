Boxverein: Neue Angebote in Weimar-Schöndorf

Weimar. Sein Angebot im Stützpunkt Schöndorf-Waldstadt erweitert der Boxverein Weimar.

Der Boxverein Weimar erweitert sein Angebot im Stützpunkt in Schöndorf. Seit diesem Herbst trainieren in der Boxschule in der Carl-Gärtig-Straße 25 a zwei Kindergruppen von sieben bis zwölf Jahren: dienstags und donnerstags, jeweils 15.30 bis 17 Uhr. Die jungen Sportler kommen vor allem aus der Waldstadt, aber auch aus den umliegenden Gemeinden des Landkreises. Unterstützt wird Danny Beyer, der Sportsozialarbeiter des Vereins, in Schöndorf von Trainer Phillip Ruhlig. Der Boxverein bemüht sich, für die Kindergruppen bald eine weitere Trainingszeit freitags anbieten zu können. Der Boxverein Weimar, der seit 2004 in der Boxhalle Weimar-West zu Hause ist, bietet seit Jahren auch in Schöndorf Training in einer „Freizeitgruppe“ an. Diese Gruppe ist offen für Jugendliche und junge Erwachsen ab 14 Jahren, die Trainingszeiten sind dienstags, mittwochs und donnerstags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr. Neben Boxsport wird auch Kraft- und Antiaggressionstraining angeboten. Jeden Mittwoch findet zudem in der Halle in Weimar-West von 16 bis 17 Uhr ein Schnuppertraining für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren statt.