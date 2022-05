Brand an Müllsammelplatz. (Symbolbild)

Brand an Müllsammelplatz in Weimar

Weimar. Durch den Brand wurden unter anderem die angrenzende Laterne und Hecke beschädigt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht zu Montag gerieten mehrere gelbe Säcke auf einem Müllsammelplatz in Weimar in Brand. Dadurch wurden eine Hecke und die Holzeinfassung des Platzes sowie eine angrenzende Laterne beschädigt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Hinweise haben sollen sich unter der Tel. 03643/882-0 oder unter pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei melden.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.