Feuer tötet Tiere in Apolda: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Apolda. Bei einem Feuer auf dem Naturspielplatz Apolda sind Montagmorgen Enten und Hühner verendet. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.

Zu einem Brand auf dem Naturspielplatz in Apolda ist es in der Nacht auf Montag gekommen. Gegen 3 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr laut MDR-Polizeibericht darüber informiert, dass das Heulager für Pferde Feuer gefangen hat. Als die Einsatzkräfte in der Niederroßlaer Straße eintrafen, stand sowohl der Unterstand für Pferde als auch der benachbarte Hühnerstall bereits in Vollbrand.

Personen oder angrenzende Gebäude waren nicht in Gefahr. Allerdings verendeten mehrere Hühner und Enten bei dem Brand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei schließt Brandstiftung derzeit jedoch nicht aus. Daher werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise und Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden.

