Brand in Blankenhainer Wäscherei

Blankenhain Nach der Rückkehr von seiner Tour entdeckte ein Mitarbeiter einer Wäscherei in Blankenhain am Montag einen Wäschewagen, der in Flammen stand. Da eigene Löschversuche nicht ausreichten, wurde die Feuerwehr alarmiert. So rückten Wehren aus Blankenhain und den Ortsteilen Krakendorf sowie Thangelstedt an und auch die der Stadt Bad Berka.

Schwarze Rauchschwaden quollen aus den Toren der Wäscherei, als die ersten fahrzeuge am Einsatzort eintrafen. Umgehend wurde die Wasserversorgung aufgebaut, und der erste Trupp begann unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten.

Die Flammen hatten die Wehren zügig unter Kontrolle. Doch der gesamte Gebäudetrakt war mit dichtem Rauch gefüllt. Deshalb wurde er zwangsbelüftet, bevor er wieder betreten werden durfte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit wird von einer Selbstentzündung des Wäschewagens ausgegangen. Wie hoch der Schaden ist, muss ein Gutachter ermitteln. Denn der brennende Wagen stand unmittelbar neben einer Maschine. Wie sehr diese in Mitleidenschaft gezogen wurde und welcher Schaden womöglich am Gebäude entstand, muss noch geklärt werden.

In jedem Fall ist es dem Mitarbeiter zu verdanken, dass der Brand nicht größer wurde und auf das Gebäude übergegangen ist.