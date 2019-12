Feuerwehreinsatz in Hohenfelden. Eine Doppelgarage brennt zum Teil aus. Ein Feuerwehrmann wird verletzt.

Brand in Hohenfelden unter Kontrolle

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand in Hohenfelden unter Kontrolle

Großeinsatz für die freiwilligen Feuerwehren im Westen des Landkreises. In Hohenfelden ist in einer Doppelgarage zwischen zwei Wohnhäusern ein Feuer ausgebrochen. Eine Garage, in der mehrere Motorräder standen, brannte komplett aus. Hier griff das Feuer auf das Dach über. Die Wohnhäuser und die Nachbargarage konnten vor den Flammen weitgehend geschützt werden. Ein Feuerwehrmann trug eine Vergiftung durch Rauchgas davon und wird behandelt. Alarmiert wurden die Feuerwehren von Hohenfelden, Kranichfeld, Bad Berka und Klettbach.