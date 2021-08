Breitbandausbau für Gemeinde Am Ettersberg vom Zweckverband

Berlstedt. Stadtrat im Nordkreis steht vor der Beschlussfassung

Die Landgemeinde Am Ettersberg will den Breitbandausbau mittels Glasfaser oder zukünftiger neuer Technologien auf den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET) übertragen. Ein entsprechender Beschluss gehört zu den Themen der nächsten Stadtratssitzung. Sie soll am 8. September, 18 Uhr, im Bürgerzentrum Krautheim stattfinden. Dabei gelten Sicherheitsmaßnahmen nach Infektionsschutzgesetz.