Brotklappe Weimar mit neuem Angebot

Weimar. Am Freitag startet ein Schnupperkurs in der Brotklappe in Weimar.

Über ein neues Workshop-Angebot in der Backstube, Trierer Straße 46, informiert die Brotklappe: Am Freitag finde der erste Schnupperkurs statt. Der Kurs habe sich aus der Sauerteigsprechstunde heraus entwickelt, teilt das Unternehmen mit. Er richte sich an Teilnehmer, die zu Hause backen oder bereits die Sauerteigsprechstunde besucht hätten. Der Kurs beginnt am 17. Februar, 16.30 Uhr, und dauere zwei Stunden. Preis: 85 Euro. Anmeldung: masterclass@brotklappe.de.