Brücke Buchfart heute gesperrt

Wegen Ausbesserungsarbeiten am Dach der historischen Holzbrücke über die Ilm ist am heutigen Mittwoch für den Straßenverkehr in Buchfart kein Durchkommen. Von 8 bis voraussichtlich gegen 16 Uhr wird in der Gemeinde die Weimarische Straße gesperrt.

Zuversicht kann das Landratsamt derweil im Nordkreis verbreiten. Die Kreisstraße 304 zwischen Buttelstedt und Haindorf soll an diesem Freitag um 11 Uhr wieder freigegeben werden. Vom 8. Juli an war die vormals für ihre Verwerfungen berüchtigte Trasse mitsamt der unter Tage verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert worden. Die Fertigstellung verzögerte sich gegenüber der ursprünglichen Planung um zwei Wochen.