Die bereits seit längerem angekündigte Instandsetzung der Bahnbrücke in der Tiefurter Allee soll am Mittwoch, dem 29. Juli, beginnen.

Weimar. Vom 29. Juli an gibt es neue Behinderungen auf und an Weimarer Straßen

Brückenbau und Baumschnitt

Weitere Verkehrsbehinderungen sollten Weimarer und Gäste der Stadt ab kommendem Mittwoch einplanen. Einerseits erinnerte die Stadtverwaltung daran, dass am 29. Juli der Brückenbau an der Bahnüberfahrt in der Tiefurter Allee beginnt. Für deren Instandsetzung wird sie voraussichtlich bis kurz vor Weihnachten gesperrt und bleibt nur für Fußgänger frei passierbar. Die Umleitung nach Tiefurt führt über die Eduard-Rosenthal-Straße und Süßenborn. Die Tiefurter Allee kann bis zur Brücke befahren werden.

Vor allem der ruhende Verkehr wird andererseits ab Mittwoch, dem 29. Juli, wegen Baumschnittarbeiten beeinträchtigt, teilte die Stadtverwaltung mit. Quasi im gesamten Stadtgebiet komme es zu zeitweisen Sperrungen, damit an betroffenen Bäumen die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden kann.