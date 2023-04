Brunnenfest nach langer Pause im Azurit-Seniorenzentrum Schillerhöhe Weimar

Weimar. Für ein abwechslungsreiches Programm sowie die Brunnendekoration sorgten Kinder der Regelschule Schöndorf.

Im Azurit-Seniorenzentrum Schillerhöhe Weimar fand unlängst das traditionelle Brunnenfest nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder statt. Darüber informiert die Einrichtung. Die Kinder der Regelschule Schöndorf hätten die Brunnendekoration vorab in den Räumlichkeiten gestaltet und dann den Brunnen vor dem Seniorenzentrum geschmückt und verziert. Das abwechslungsreiche Osterprogramm der fünften Klasse sei ein bunter Mix aus Gedichten, Gesang und kleinen Vorträgen, alles sehr zum großen Gefallen für die Bewohnerinnen und Bewohner der Schillerhöhe, so wie für die Mitarbeiter, gewesen. Am Ende gab es für alle Bewohnerinnen , Bewohner und Mitarbeiter selbstgebastelte Geschenke und Grußkarten zu Ostern, heißt es.