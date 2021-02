Buchprojekt in Weimar: Ein Papagei möchte wandern

Seit wenigen Tagen ist ihre jüngste Kinderbuch-Idee online. Die in Ottstedt bei Magdala lebende Autorin, Fotografin und Herausgeberin Kirsten Seyfarth versucht, das Geld für die Illustratorin, Grafik und Druck erstmals über eine Crowdfunding-Aktion zu beschaffen. Die Geschichte um den kleinen Papagei sei längst fertig, verrät die erfahrene Kinderbuch-Autorin. Aufgeschrieben habe sie die Geschichte während eines Projektes mit dem Weimarer Musikkindergarten. Nun warte der kleine Papagei, der auf seine Wanderung durch Wiese und Wald zahlreiche Tiere kennen lernt, auf das Zeichnen und Gestalten. Dazu brauche der kleine bunte Vogel in der Geschichte viel Geduld, macht Kirsten Seyfarth neugierig auf ihr Buchprojekt. Geduld brauche sie auch, denn zum ersten Mal – nach inzwischen einigen veröffentlichten Büchern – habe sie die Form des Crowdfunding gewählt, um die Geschichte in Eigenregie zu veröffentlichen.