Bündnis ruft zu Kundgebung auf Weimarer Theaterplatz

Eine Kundgebung unter dem Motto „Solidarisch durch die Krise – gegen Egoismus und Verschwörungstheorien“ hat ein Weimarer Bündnis für den 6. Februar auf dem Theaterplatz organisiert. Beteiligt sind Fridays for Future, die Bündnis-Grünen, der Linke-Kreisverband, die SPD Weimar und das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus. „Viele Menschen sorgen sich um ihre wirtschaftliche Existenz und leiden unter sozialer Isolierung; Kritik an einzelnen Maßnahmen der Regierung und an mangelnder Beteiligung der Parlamente ist durchaus häufig angebracht“, heißt es vorab und weiter: „Die Initiatoren wenden sich jedoch gegen die Allianz von Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und offen rassistischen und rechtsradikalen Gruppen und Personen, die auch in Weimar versuchen, das gesellschaftliche Klima zu bestimmen.“ Ziel sei, mit der Kundgebung demokratische Prozesse zu stärken sowie Hass und Hetze entgegenzutreten „Nur gemeinsam, können wir durch die Krise kommen“, so die Initiative. Sie bittet, die Hygienemaßnahmen einzuhalten.

=fn?Tbntubh- 7/ Gfcsvbs- 27/41 Vis´ Uifbufsqmbu{=0fn?