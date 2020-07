Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgergespräch am Theaterplatz

Zur Bürgersprechstunde Open Air am Theaterplatz/ Ecke Wittumspalais laden am Montag, 6. Juli, 15 bis 17 Uhr, die Bundestagsabgeordnete Martina Renner und der Landtagsabgeordnete Steffen Dittes (beide Die Linke). Sie werden Fragen zur aktuellen Politik in Bund, Land und in der Stadt Weimar beantworten oder einfach nur für ein lockeres Gespräch zur Verfügung stehen.