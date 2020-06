Blankenhain. Früher als geplant öffnete am Freitag das Waldbad in Blankenhain seine Pforten.

Bürgermeister begrüßt erste Freibad-Gäste

Früher als geplant öffnete am Freitag das Waldbad in Blankenhain seine Pforten. Punkt 11 Uhr standen die ersten Gäste vor dem Tor und freuten sich, endlich ins kühle Nass springen zu können. Der Lindenstädter Frank Hahn war mit seinem Sohn Anton und dessen Kindern Alicia und Bennet in diesem Jahr an der Spitze der Wartenden und wurde von Bürgermeister Jens Kramer (l.) persönlich mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen. Bei einer Wassertemperatur von 22 Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein konnten es die Kinder, die mit ihrem Papa zu Besuch in der Lindenstadt waren, kaum erwarten endlich ins Wasser zu kommen.