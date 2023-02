Bürgerreisende Gäste bei Trierer Jubiläumsgala

Auch eine Abordnung von Weimars Bürgerreisenden sagte sich in der Partnerstadt Trier zur Jubiläumsgala der 175-jährigen Karnevalsgesellschaft „Heuschreck“ an.

Trier. Im Dutzend besuchten Weimars Bürgerreisende am Wochenende die Jubiläumsgala der Trierer Karnevalsgesellschaft „Heuschreck“.

Der in Trier geborene Karl Marx war gerade 30 Jahre jung, als sich in Weimars heutiger Partnerstadt 1848 die Karnevalsgesellschaft „Heuschreck“ gründete. Zur Jubiläumsgala der Trierer machte sich auch eine zwölfköpfige Abordnung der Weimarer Bürgerreisenden auf den Weg. Marlies und Gerd Schirmer, Jutta Bodling, Margit Lärz, Kerstin und Detlef Fricke, Martha Ludwig, Wolfgang Hessel, Bodo und Gudrun Beberhold sowie Uschi und Hartmut Eckhardt folgten der Einladung, die die Narren an der Mosel im Vorjahr bei Weimars Frühjahrsreise nach Trier und Blois ausgesprochen hatten.

Das nächste Treffen der Bürgerreisenden in Weimar ist für den 27. März geplant. Im Dorint-Hotel gibt Hartmut Eckhardt dann einen Ausblick auf die Reisen dieses und nächsten Jahres.