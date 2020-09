Bürgerstiftung begrüßt das Kunstfest

Die Räume der Weimarer Bürgerstiftung am Teichplatz werden in dieser Woche am 11. und 12. September zum Spielort des Kunstfestes. Hier macht die Stadtteil-Performance „Weimar macht auf“ Station. Die Kunstfest-Gäste werden auf einen Stadtrundgang geschickt und mit kreativen Beiträgen zum Thema Klimaschutz und Umwelt an verschiedenen Stationen unterhalten – vom Fenster aus erzählt, im Hauseingang getanzt oder vom Balkon aus szenisch dargeboten. Sängerin Stephanie Brill präsentiert zwei nachhaltige satirische Eigenkompositionen live aus der Tür der Bürgerstiftung heraus.

Am Freitag, 11. September, um 18 Uhr sowie am Samstag, 12. September, um 15 Uhr starten angemeldete Gruppen vom Theaterplatz aus auf den besonderen Kurs. Anmelden kann man sich direkt am Kunstfest-Pavillon auf dem Theaterplatz. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen je Durchgang beschränkt.

Die Bürgerstiftung Weimar, als zentraler Ort in der Altstadt mit ihren Projekten Ehrenamts-Agentur, dem Seniorenbegleiterangebot „Weimars Gute Nachbarn“ und dem Kinder- und Jugendfonds, legt seit 2004 Spuren in die Zukunft und lädt Menschen ein, diese mitzugestalten. Das Performance-Thema Nachhaltigkeit passt also zu ihren Anliegen. Die Bürgerstiftung freue sich, den Ort für dieses besonderen Event zur Verfügung zu stellen.