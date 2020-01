Bürgerstiftung Weimar: Mehr Geld für Ideen der Jugendlichen

Mit einem Wettbewerb „Findige Köpfe“ feiert der Kinder- und Jugendfonds der Weimarer Bürgerstiftung sein 15-jähriges Bestehen. Nachdem der Fonds 2019 vergleichsweise bescheidene 4000 Euro ausreichte (sie flossen in die Finanzierung des Weimarer Ferienpasses), steht in diesem Jahr mit 20.000 Euro eine stattliche Summe bereit. Knapp die Hälfte davon stammt aus dem Kunstprojekt „Horizonte“ des DNT im vergangenen Herbst, konkret aus dem Verkauf der für einige Tage auf dem Theaterplatz ausgestellten Beton-Mauerteile. „Darüber hinaus haben wir private Spender gefunden“, freut sich die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Doris Elfert.

Die Bewerbungsfrist läuft bereits: Zielgruppe sind Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die ein Projekt auf die Beine stellen wollen. Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt – es kann um politische Beteiligung oder Demokratieverständnis gehen, aber auch kreative kulturelle Projekte haben beste Chancen: Theater, Film, Radio, Musik, Gartenbau und so weiter. Bis zum 13. März können die Jugendlichen ihre Ideen einreichen – es gibt ein relativ einfach gehaltenes Formblatt, dazu wird eine ein- bis zweiseitige Projekterläuterung benötigt. Das funktioniert sowohl online (über www.buergerstiftung-weimar.de) als auch auf dem Postweg (Bürgerstiftung, Teichgasse 12a). Eine achtköpfige Lenkungsgruppe bestimmt die aussichtsreichsten Bewerber, die am 24. März ihr Projekt genauer vorstellen dürfen. Maximal zehn Projekte bekommen eine Förderung, Höchstsatz sind 2000 Euro. In der Lenkungsgruppe sitzen unter anderem langjährige Koryphäen der Kinder- und Jugendarbeit in Weimar wie Ramona Zander (Kinderhaus), Katrin Crone (Familienzentrum) oder Dirk Wendelmuth (Zirkus Tasifan).

Ebenfalls 15 Jahre alt wird in diesem Jahr die Ehrenamts-Agentur der Stiftung. Zur Feier ist am 21. Juni, einem Sonntag, ein buntes Fest auf dem Teichplatz geplant. Sie hat zurzeit 2025 Freiwillige in ihrer Datenbank, 148 kamen im vergangenen Jahr hinzu. Die Angebots-Seite umfasst zurzeit 941 Stellen bei 387 gemeinnützigen Organisationen, 295 davon haben aktuell Bedarf an ehrenamtlichen Helfern. Ein Kreis von rund 500 Freiwilligen steht für kurzfristige und zeitlich begrenzte Einsätze bereit, die Anforderung erfolgt per Mail. Die Begleitung von Bildungsangeboten ist sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrage-Seite der Spitzenreiter in der Beliebtheit.

Eine neue Facette der Ehrenamts-Agentur: Sie wurde im September 2019 zu einem der bundesweit 50 Standorten der vom Bund geförderten Aktion „Digitale Nachbarschaft“ (DiNa). Dabei bietet sie kostenlos Workshops oder netzbasierte Seminare am heimischen Rechner an (unter anderem „Digitale Mittagspause“ genannt), um Ehrenamtler oder Vereinsvertreter zum Thema Digitalisierung zu schulen. Ein erster Workshop zum Thema „Social Media“ fand nur verhaltene Resonanz, ein zweiter mit dem Thema „Homepage: sicher gestalten, organisieren und pflegen“ ist für 4. Februar geplant. Auch private Nutzer oder kleine Firmen dürfen dieses Angebot nutzen.

Zur Großveranstaltung verspricht in diesem Jahr auch wieder der von der Ehrenamts-Agentur organisierte Schülerfreiwilligentag zu werden: Mehr als 300 Mädchen und Jungen sind bereits angemeldet, unter anderem nimmt die Grundschule Schöndorf traditionell geschlossen teil. Die Anmeldefrist läuft noch bis 21. Februar, der Freiwilligentag ist für 4. Juni geplant.