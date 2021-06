Bürgerversammlung für Meckfeld

Meckfeld. Bad Berkas kleiner Ortsteil Meckfeld trifft sich am 1. Juli zur Einwohnerversammlung.

Ins benachbarte Gutendorfer Kulturhaus sind am Donnerstag, 1. Juli, die Meckfelder unterwegs. Um die weiterhin geltenden Abstandsregelungen zum Infektionsschutz einzuhalten, nimmt der kleine Bad Berkaer Ortsteil den dortigen Saal für seine jährliche Einwohnerversammlung in Anspruch. Diese beginnt um 19 Uhr. Die Stadtverwaltung will dort über Vorhaben in der Stadt Bad Berka und insbesondere in Meckfeld reden. Die Bürger können auch Fragen stellen. Die letzte der Einwohnerversammlungen 2021 steht für Bergern, München, Schoppendorf und Tiefengruben am 21. September im Zeughaus an.