Büro durchwühlt - Haft noch einmal abgewendet - 25 Temposünder - späte Reue

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Gefängnisstrafe noch einmal abgewendet

Bei einer Personenkontrolle in der VG Grammetal stellten am Dienstagabend Polizeibeamte bei einem der beiden Männer fest, dass gegen diesen ein offener Haftbefehl bestand. Einige Stunden und mehrere Telefonate später konnte es der Cottbuser abwenden, in ein Thüringer Gefängnis gebracht zu werden. Dazu musste er mehr als 2.000 Euro aufbringen.

Einbruch

Auf das Gelände einer Firma in Isseroda brachen am Dienstagabend unbekannte Täter ein. Der oder die Täter beschädigten das Zufahrtstor so sehr, dass sich dieses öffnen ließ. Ob die Täter durch den Wachschutz vertrieben wurden, ist nicht bekannt. Bei der Kontrolle auf dem Betriebsgelände konnten aber weder weitere Schäden noch Einbrecher festgestellt werden.

Kellereinbrüche

In mindestens zwei Kellerabteile der Mehrfamilienhäuser in Weimar Nord brachen Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag ein. Aus einem der Keller nahmen der oder die Täter neben einem Fahrrad, diverser Fahrradteile auch noch drei ferngesteuerte Autos mit. In Summe wurde der Wert der Beute auf 2.000 Euro geschätzt.

Späte Reue

Dienstagmittag erschien der Fahrer eines Skodas bei der Polizei in Weimar, um nachträglich seine Beteiligung bei einem Unfall anzuzeigen. Wie der 66-Jährige mitteilte, sei er am Vormittag auf der Umgehungsstraße von der Fahrbahn abgekommen und touchierte dabei die Leitplanke. Sowohl an dieser als auch an seinem Auto entstand Sachschaden.

25 Temposünder

Zwischen 13:30 Uhr und 20:45 Uhr führten Polizeibeamte in der August-Bebel-Straße in Apolda eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 606 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle. 25 Verwarngelder und 3 Bußgelder mussten daraufhin ausgesprochen werden. Der Schnellste war mit 59 bei erlaubten 30 km/h unterwegs und wird nunmehr mit 100 Euro Strafe, zuzüglich Gebühren und Auslagen, und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen.

Büroräume durchwühlt

Im Zeitraum vom 5. Juli. 16 Uhr, bis 6. Juli, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter im Apoldaer Ernst-Thälmann-Ring in Büroräume ein. Vermutlich mit einem Fußtritt gelangten der oder die Täter in die Räume, durchsuchten und durchwühlten alles. In einen vor Ort stehenden Metallschrank einzudringen, gelang jedoch nicht. Einzig wurde ein Handy im Wert von ca. 200 Euro entwendet, was auf dem Tisch lag und damit leicht greifbar war. Der Schaden an der Eingangstür wird mit ca. 500 Euro benannt.

