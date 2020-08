Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bundesjustizministerin würdigt Verfassungsjubiläum

Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Christine Lambrecht (SPD), wird an diesem Donnerstag für interne und öffentliche Termine in Weimar erwartet. Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Carsten Schneider ist am späten Vormittag eine Führung im Haus der Weimarer Republik am Theaterplatz vorgesehen sowie ein Gespräch mit dem Vorstand des Trägervereins. Carsten Schneider gilt im Bundestag als größter Fürsprecher der Einrichtung, die wiederum wesentlich vom Bundesjustizministerium gefördert wird. Der Besuch soll zugleich an das Inkrafttreten der Weimarer Verfassung am 14. August vor 101 Jahren erinnern, teilte Carsten Schneiders Büro vorab mit. Diese war am 31. Juli 1919 im DNT von der Nationalversammlung verabschiedet sowie am 11. August von Reichspräsident Friedrich Ebert in Schwarzburg unterzeichnet worden.

Im Anschluss an den Besuch im Haus der Weimarer Republik werden die Christine Lambrecht und Carsten Schneider den Angaben zufolge im Rahmen der Dialogtour der SPD-Bundestagsfraktion Uhr auf dem Theaterplatz für Gespräche mit Weimarer Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen.

Donnerstag, 13. August, ab 14 Uhr; Theaterplatz