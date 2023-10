Bundespräsident vergibt Verdienstkreuz an engagierte Weimarerin

Weimar. Vorsitzende des Elternvereins der Lebenshilfe und darüber hinaus vielfach ehrenamtlich tätige Frau erfährt hohe Würdigung in Meiningen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag in Meiningen Claudia Geiken aus Weimar mit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Die Mutter einer schwerst behinderten Tochter wurde für ihr Engagement zugunsten von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Angehörigen ausgezeichnet. Claudia Geiken leitet den Weimarer Ortsverein des Elternvereins der Lebenshilfe und gehört unter anderem dem Landesverband sowie dem Weimarer Behindertenbeirat, dem Verband kinderreicher Familien und dem Service-Club Inner Wheel an. Zudem engagiert sie sich stark im Bürgerrat für die nördliche Innenstadt in Weimar.