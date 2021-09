Bundesweiter Klimastreik auch in Weimar

Weimar. Fridays For Future beteiligt sich mit Demozug an Aktionen unter dem Motto „Klima schützen – Kapitalismus überwinden“.

Mit einem Demozug beteiligt sich Fridays For Future (FFF) Weimar am 24. September am bundesweiten Klimastreik unter dem Motto „Klima schützen – Kapitalismus überwinden“. Angeprangert werde die Zerstörung der Lebensgrundlage auf der Erde. „Die Klimakatastrophe ist nicht nur von ökologischer Dimension, denn der Reichtum weniger wird zu Lasten vieler Menschen geschaffen“, hieß es. FFF Weimar fordere „eine sozial-ökologische Transformation“ mit einem Wirtschaftssystem, das sich nicht an Profitmaximierung sondern Bedürfnissen orientiere.

Die Demo führt ab 15 Uhr vom Theaterplatz über Schillerstraße, Frauenplan und Marienstraße zur Uni sowie über Trierer, Schneider- und Steubenstraße zum Wielandplatz und zurück zum DNT.

