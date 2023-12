Bunter Musik-Mix der Religionen in Weimar

Weimar Weihnachts- und Chanukka-Klänge gibt es am Mittwochabend im Großen Haus zu erleben.

Das DNT und die Achava-Festspiele Thüringen laden am Mittwoch, 13. Dezember, um 18 Uhr zu einem gemeinsamen Konzert ins Große Haus am Theaterplatz ein. Unter dem Titel „Light a Little Candle“ stehen neben traditionellen christlichen Weihnachtsliedern und klassischem Konzertrepertoire auch Chanukkalieder, die aktuell vielerorts zum jüdischen Lichterfest erklingen, und tänzerische „Freilachs“ auf dem Programm. Dabei finden sich Klarinette, Streichquartett sowie Kinder- und Jugendchor in wechselnden Besetzungen zusammen und lassen beide Kulturen lebendig werden: Neben Helmut Eisels „Sprechender Klarinette“ musizieren das Amalia-Quartett sowie die Schola Cantorum unter der Leitung von Cordula Fischer. Karten sind an der Abendkasse noch erhältlich.