Burschenvater vollendet sein 20. Jahr im Amt

Im Zeichen gleich dreier Jubiläen steht in dieser Woche die Kirmes in Rittersdorf. Zum einen würdigt das Fest diesmal das 25-jährige Bestehen der örtlichen Vereinsgemeinschaft. Zum anderen kann Burschenvater Mathias Heidelberger auf 20 Jahre im Amt zurückblicken. Und außerdem ist es nun zehn Jahre her, dass die Rittersdorfer am Samstagabend die Traditionskirmes mit Blasmusik zu feiern begannen. Diese steuert bereits im vierten Jahr die Band „Da capo“ bei. Besondere Offerte für den Freitagabend: Zum „Anwärmen“ kosten Bier und Sekt von 21 bis 22 Uhr nur einen Euro.

Donnerstag, 7. November 17 Uhr Fichtenstellen und Antrinken Freitag, 8. November 20 Uhr Tanz mit „Da capo“ Samstag, 9. November 13 Uhr Kirmesfußball 18 Uhr Traditionskirmes mit Blasmusik (bis 19 Uhr Eintritt frei) 21 Uhr Tanz mit „Da capo“ Sonntag, 10. November 9 Uhr Kirchweihgottesdienst 10 Uhr Ständchen durchs Dorf und Frühschoppen 15 Uhr Kinderkirmes Samstag, 30. November 21 Uhr Nachkirmes-Tanz mit der Band „Swagger“