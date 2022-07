Busch und Wiesen bei Jugendclub in Weimar in Flammen

Weimar. An einem Jugendclub in Weimar West brannte am Dienstag eine Grünfläche.

Am Dienstagmittag kam es an einem Jugendclub in Weimar West zu einem Feuerwehreinsatz. Hier gingen laut Polizei Busch und Wiese in Flammen auf.

Der Jugendclub informierte die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnte. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für den Jugendclub, Wohnhäuser oder die Bahnanlage. Es wird nicht von einer Brandstiftung ausgegangen.

