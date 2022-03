Caritas sucht Mobiliar für geflüchtete Ukrainer

Im ehemaligen Elisabethheim in der Mozartstraße sollen drei Räume für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet werden.

Weimar. Für die Einrichtung von Unterkünften für geflüchtete Ukrainer sucht Weimars Caritas Sachspenden.

Der Caritas-Verband, der in Weimar Sozialarbeit für Geflüchtete leistet, bereitet sich darauf vor, auch Menschen aus der Ukraine zu helfen. Für Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet will die Caritas im ehemaligen Schwesternwohnheim in der Mozartstraße Unterkünfte einrichten. Zuvor müssen die Zimmer möbliert werden. Hierfür hofft die Hilfsorganisation auf Sachspenden. Benötigt werden Betten für Erwachsene, Kinder- und Beistellbettchen, Matratzen, Bettzeug, Schränke, kleine Sessel und Tische, Schreibtische, Lese- und Deckenlampen, Teppiche, gut erhaltene Handtücher und Waschlappen. Da die drei Räume von überschaubarer Größe sind, wären platzsparende Möbel von Vorteil. Auch ehrenamtliche Helfer, die kurzfristig beim Tragen oder Aufbau der Möbel anpacken können, sind willkommen.

rabe.g@caritas-bistum-erfurt.de